Diaporama : Rania de Jordanie : Qui est sa fille Iman, bientôt mariée et sa digne héritière ?

La reine Rania de Jordanie et sa fille la princesse Iman assistent à l'université d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas le 26 août 2015.

Queen Rania of Jordan and her daughter princess Iman at the Grand Opening of the Medef Summer Conference on August 26, 2015 in Jouy-en-Josas, near Paris.