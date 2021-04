Diaporama Roselyne Bachelot : La ministre en "convalescence", elle a quitté l'hôpital

5 / 10

Jean Castex, Premier ministre, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances assistent à la remise du Prix Ilan Halimi à l'Hotel Matignon à Paris, France, le 11 février 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage