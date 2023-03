Diaporama : Sandrine Bonnaire battue, la "mâchoire fracassée" par un homme : "Il m'a cassé 8 dents"

invitée sur les ondes de Sud Radio, l'actrice de 55 ans a regretté que son bourreau de l'époque n'ait pas été jugé à l'ère Me Too Sandrine Bonnaire lors du Festival Premiers Plans à Angers pose avant la présentation du film "Umani" le 28 janvier 2022. © Laetitia Notarianni / Bestimage © BestImage, Laetitia Notarianni/Bestimage

"On en parle beaucoup, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Moi quand j'ai été agressée, c'était il y a 20 ans. Cette personne a pris deux ans de sursis seulement. (...) Je pense qu'aujourd'hui cette personne aurait pris beaucoup plus cher." Sandrine Bonnaire (présidente du jury) - Soirée d'ouverture de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle le 13 Septembre 2022. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

