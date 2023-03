Sandrine Bonnaire battue, la "mâchoire fracassée" par un homme : "Il m'a cassé 8 dents"

Deux ans de sursis et une amende, ce n'est effectivement rien comparé aux blessures et aux séquelles à vie que gardera Sandrine Bonnaire de cet épisode douloureux : "Il m'a fracassé la mâchoire, il m'a cassé 8 dents et j'ai tous les os du visage qui sont cassés. (...) Deux ans de sursis c'est rien. Je continue à vivre avec cette douleur parce que ce n'est pas réparable à l'intérieur. J'ai même fait des radios il n'y a pas longtemps. Le radiologue m'a dit 'Oh la la mais qu'est-ce qui vous est arrivé, c'est récent ?' Non, non, ça fait 20 ans. Pour vous dire à quel point c'est totalement cassé à l'intérieur."

Une vérité livrée sur le tard

Sandrine Bonnaire n'a pas avoué tout de suite qu'elle avait été victime de violences conjugales. Si elle évoquait une agression survenue en 2000 pendant le tournage du film C'est la vie de Jacques Dutronc, la réalité était tout autre mais le public ne l'a su qu'en 2019, avec la sortie du livre A l'amour, à la vie, recueil de témoignages signé Catherine Ceylac. L'auteur de cette agression, qui a valu une lourde opération chirurgicale, la pose de plaques en titane, de longs mois de rééducation à Sandrine Bonnaire, n'était autre que son compagnon de l'époque avec lequel elle était sur le point de se séparer. "Je continue à vivre avec cette histoire, que je le veuille ou non. Je n'ai plus d'affect pour cette personne. Mais ce qui est terrible, c'est le traumatisme que ça laisse sur le physique, indiquait-elle sur le plateau de C à Vous en novembre 2019. C'est-à-dire que c'est dans ma chair. Et si j'essaie d'oublier cet homme, il y a encore des moments où mon corps me le rappelle. J'ai des rigidités dans le visage. [...] Les deux plaques de titane, ça rigidifie la bouche. Dès qu'il y a du vent, de la pluie, en avion, par exemple, j'ai mal." Une douleur qu'elle aura donc à vie...