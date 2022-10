Diaporama : Sara Mortensen complice avec une célèbre chanteuse et sa compagne : acte de folie pour sceller leur relation

Sara Mortensen complice avec une célèbre chanteuse et sa compagne : acte de folie pour sceller leur relation

Exclusif - Sara Mortensen - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel, présentée par M.Drucker, et diffusée sur France 3. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot

Sara Mortensen, Hoshi et la compagne de cette dernière sont très complices. Elles ont même un tatouage en commun. © Purepeople Instagram

Sara Mortensen, Hoshi et la compagne de cette dernière sont très complices. Elles ont même un tatouage en commun. © Purepeople Instagram

Sara Mortensen, Hoshi et la compagne de cette dernière sont très complices. Elles ont même un tatouage en commun. © Purepeople Instagram

Hoshi - Photocall et Backstage de l'événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau

Sara Mortensen au photocall de la série "Astrid et Raphaëlle" lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 2 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

11 / 17