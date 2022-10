Sara Mortensen complice avec une célèbre chanteuse et sa compagne : acte de folie pour sceller leur relation

Les trois premières saisons d'Astrid et Raphaëlle ont connu un succès fou sur France 3. Une série très suivie dans laquelle Sara Mortensen campe Astrid Nielsen, une jeune femme autiste, documentaliste et experte en criminologie. Et lorsqu'elle ne tourne pas dans le feuilleton, la comédienne de 42 ans profite de ses proches... et fait des folies. Comme dimanche 9 octobre 2022, lorsqu'elle a opté pour un tatouage en commun avec la chanteuse Hoshi et la compagne de cette dernière, la belle Gia.

Plutôt active sur les réseaux sociaux, la jolie blonde partage une grande nouvelle. Elle a passé la journée chez le tatoueur afin d'encrer en elle une belle amitié. C'est Gia Martinelli, l'amoureuse et manageuse d'Hoshi, qui publie de belles photos souvenirs sur Instagram. Dessus, elle prend la pose avec Sara Mortensen. Toutes les deux affichent alors le même tatouage au même endroit : une belle et grande fleur dessinée sur le bras. Ce n'est pas tout : elle publie également un autre cliché sur lequel le duo prend la pose auprès d'Hoshi. A l'intérieur de leur avant-bras, toutes arborent une autre jolie fleur. "La vie nous réserve de belles rencontres. Celles qui changent une vie. Je vous aime", écrit-elle. Un message destiné à sa moitié et à l'actrice. Cette dernière déclare à son tour tout son amour au couple, en commentaire : "Mes belles mes amours mes douées."