"Contrainte et forcée..." : Sara Mortensen virée d'une célèbre série, sa lettre amère après ce "coup de massue"

Avant d'être l'une des héroïnes d'Astrid et Raphaëlle sur France 2, Sara Mortensen avait un rôle récurrent dans l'une des séries les plus populaires de France. En effet, durant sept ans, elle a incarné Coralie Blain dans Plus belle la vie. Pour elle, tout s'est arrêté en juin 2019, lorsque la production lui a fait savoir qu'elle venait de tourner sa dernière scène et qu'elle serait remplacée pour les suivantes. Un véritable crève-coeur pour la comédienne de 42 ans qui était profondément attachée à son personnage et attendait avec impatience de revenir tourner au Mistral. Trois ans plus tard, Sara Mortensen partage sur Instagram les derniers mots qu'elle a adressés à la production, après le terrible coup dur.

"C'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris ce mot. Il y a deux semaines, un coup de fil m'annonçait que je ne reviendrai plus à Marseille. La veille j'avais tourné, sans le savoir, ma dernière séquence... Ne pas avoir pu dire au revoir, à mes partenaires, aux techniciens, aux coachs, au hmc, aux décors est déjà très douloureux. Mais de devoir dire au revoir à mon personnage, ma Coralie, avec qui je vis en coloc depuis 7 ans est irréel, écrit-elle. J'ai en effet appris, comme un deuxième coup de massue, que je serai remplacée rôle pour rôle après avoir incarner Coralie Blain pendant 7 années... Comme quoi nul n'est indispensable ni irremplaçable."

Malgré cette éviction inattendue, Sara Mortensen a tenu, à travers sa lettre, à rappeler qu'elle a "aimé et défendu cette série corps et âme pendant toutes ces années". "J'ai aimé Coralie de tout mon coeur, quitte à la défendre quand il me semblait que ses actions n'étaient pas en adéquation avec qui elle était. Car oui, nos personnages vous appartiennent entièrement, je l'ai appris à mes dépends, mais sachez qu'on les aime infiniment et qu'ils font partie de nous !!! Sachez aussi que nous travaillons dur nos textes, leurs enjeux, les dialogues", a-t-elle poursuivi.