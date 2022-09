Sara Mortensen virée d'une série très populaire : elle avait tourné sa dernière scène sans le savoir...

Héroïne aux côtés de Lola Dewaere de la série Astrid et Raphaëlle, dont les derniers épisodes de la saison 3 sont diffusés ce soir sur France 2, Sara Mortensen avait été révélée aux yeux du grand public dans Plus belle vie, un programme phare du groupe. Mais le 11 juin 2019, celle qui interprétait Coralie Blain depuis sept ans apprenait son éviction de la série.

D'après elle, ce choix qui avait été très mal reçu par l'opinion publique avait été pris en raison de son emploi du temps trop chargé. "Cette année a été chargée pour moi, j'ai beaucoup tourné dans d'autres fictions. La production de Plus belle la vie avait besoin de moi cet été mais, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pouvais pas" expliquait-elle à l'époque. Si la production avait envisagé dans un premier temps de prétexter un coma pour son personnage afin de justifier l'absence de la comédienne et d'attendre son retour, elle avait finalement décidé de la remercier.

Ça fait bizarre

"Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille", racontait la compagne de Bruce Tessore. Une décision "très précipitée" d'après elle, même si elle pouvait la comprendre. "J'ai envoyé un mail dans lequel j'explique que, contrainte et forcée mais la tête haute, je partais vers de nouvelles aventures", ajoutait-elle.

"Nous n'avions pas le choix. Je suis le premier déçu du départ de Sara. On sait tout ce que Coralie et la famille Bommel doivent à Sara. On avait conscience que ça allait être un problème, mais il n'y avait pas d'autre option", avait expliqué le producteur de son côté. Son rôle important dans la nouvelle série de l'époque Astrid et Raphaëlle (France 2) était notamment l'une des raisons de son manque de disponibilité qui s'est donc transformé en éviction.

À noter que l'actrice avait également mal digéré la décision de la production de la remplacer par une autre comédienne. "Au bout de sept ans, ça fait bizarre. Je ne l'ai même pas appris par la production, quelqu'un m'a appelée pour le dire", avait-elle regretté.