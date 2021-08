Sara Mortensen en couple avec Bruce Tessore : Qui est son compagnon, ex-star de Plus belle la vie ?

Avant d'incarner Astrid Nielsen, l'héroïne autiste d'Astrid et Raphaëlle (France 2) aux côtés de sa propre mère Elisabeth Mortensen et Lola Dewaere, Sara Mortensen a joué dans une autre série à succès. En effet, dans Plus belle la vie (France 3) elle a donné jusqu'à 2019 la réplique à Fabienne Carat, Cécilia Hornus, Laurent Kérusoré, Rebecca Hampton ou encore Bruce Tessore qui n'est autre que... son compagnon !

En effet, Sara Mortensen file le parfait amour avec l'acteur depuis 2015. C'est devant les caméras de France 3, lors du tournage de Plus belle la vie, qu'ils se sont rencontrés. Lui jouait le rôle de Nicolas Berger, chirurgien cardiaque qui s'est avéré être le terrible Enchanteur qui a semé la zizanie au Mistral. Après avoir échangé quelques mots sur le plateau, ils ne se sont plus jamais quittés jusqu'à même se retrouver dans Astrid et Raphaëlle.

Le confinement strict de mars 2020, l'actrice de 41 ans l'a vécu en famille, avec son amoureux Bruce Tessore et son fils, âgé de 12 ans et né d'une précédente relation. "J'ai rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils. On a la chance d'avoir un petit jardin, donc on a un petit extérieur, ce qui est quand même un luxe à Paris, avait-elle confié à nos confrères de la RTBF en avril 2020. On vit en cocon, même si c'est évidemment un peu anxiogène ce qu'il se passe partout dans le monde. C'est très étrange de ne pas savoir quand je reverrai ma famille en Norvège. Je ne sais pas trop quand les frontières rouvriront. On nous demande simplement de rester chez nous, de prendre soin de nous, donc je prépare beaucoup à manger et je fais des travaux manuels."