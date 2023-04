Diaporama : Shakira partie de Barcelone : le père de Gerard Piqué l'aurait expulsée de chez elle !

1 / 13 Shakira parti de Barcelone : le père de Gerard Piqué l'aurait expulsée de chez elle !

Shakira obligée de quitter sa maison à cause de son ex beau-père !

La chanteuse colombienne a pris la décision de quitter Barcelone

Après plus de 10 ans en Espagne, Shakira a annoncé le 2 avril dernier qu'elle partait

D'après les informations de La Vanguardia, c'est le père de Gerard Piqué qui l'aurait obligé à partir maintenant

Joan Piqué aurait envoyé une lettre de la part du groupe d'investisseurs qui ont racheté son manoir, lui indiquant qu'elle devait partir avant le 30 avril

Partie avec ses enfants, Shakira va donc s'installer hier et cela devrait être à Miami, en Floride

