Shakira partie de Barcelone : le père de Gerard Piqué l'aurait expulsée de chez elle !

Cela fait plusieurs mois que Shakira y réfléchit et elle a finalement pris la décision de quitter l'Espagne. Pourtant, la chanteuse de 46 ans avait ses attaches à Barcelone, où elle est venue s'installer il y a plus de 10 ans, après avoir rencontré Gerard Piqué, avec qui elle s'est rapidement mise en couple. Une histoire qui aura duré jusqu'en juin 2022, moment choisi par les deux stars pour annoncer leur séparation. Les parents de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans) ont décidé de se séparer et après plusieurs mois de bataille juridique pour la garde de leurs garçons, c'est finalement la colombienne qui en héritera.

Depuis, rien ne va plus entre Shakira et Gerard Piqué et on ne compte plus les petites piques au cours des derniers mois. L'artiste sud-américaine s'est lâchée dans ses chansons sur son ex tandis que ce dernier a répondu dans les médias aux attaques de son ex. Le 2 avril dernier, la star colombienne a donc pris la décision de partir de Barcelone avec ses enfants, comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram. "Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans la poursuite de leur bonheur. Merci à tous ceux qui ont surfé avec moi sur tellement de vagues à Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié dure plus longtemps que l'amour. Merci à tous ceux qui ont été là pour me remonter le moral, sécher mes larmes, m'inspirer et me faire grandir", a-t-elle déclaré, visiblement émue de tourner cette page de plus de 10 ans dans sa vie.

Shakira obligée de partir avant le 30 avril

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs courent sur un départ de Shakira de Catalogne, mais si l'on en croit La Vanguardia, le timing de la chanteuse serait dû à son ancien beau-père, Joan Piqué. D'après leurs informations, ce dernier, administrateur de BCN Two & Two SL Investments, aurait envoyé une lettre signée de son nom à la Colombienne, lui indiquant qu'elle devait quitter le manoir d'Esplugues de Llobregat, où elle réside, le 30 avril au plus tard. Selon nos confrères, la demeure qui appartenait à l'artiste et à Gerard Piqué est devenue la propriété du groupe d'investisseurs une fois en septembre 2022, quelques mois après leur séparation. Si elle ne quittait pas les lieux avant fin avril, la mère de famille s'exposait à une indemnisation financière.

Partie de Barcelone avec Milan et Sasha, Shakira va donc s'installer ailleurs, loin de Gerard Piqué, mais malgré l'éloignement, pas sûr que les tensions s'apaisent rapidement...