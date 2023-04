"Ceux qui ont été là pour..." : Shakira fait ses adieux à Barcelone, elle s'envole très loin de Gerard Piqué avec leurs fils !

C'est une annonce que l'on attendait depuis un petit moment et Shakira a attendu le printemps pour enfin déménager de Barcelone. Les rumeurs couraient depuis un bon moment sur le fait que la chanteuse de 46 ans souhaitait changer d'environnement et surtout s'éloigner de son ex, Gerard Piqué. Depuis leur séparation en juin 2022, les deux stars se mènent une guerre par médias interposés et au milieu on retrouve leurs deux garçons, Milan (10 ans) et Sasha (7 ans), perdus entre leur père et leur mère. Après de longs mois d'une bataille juridique féroce, c'est finalement la Colombienne qui a obtenu la garde de leurs fils et elle a donc pris la décision de quitter l'Espagne.

Les derniers mois ont été particulièrement compliqués pour Shakira, qui a dû rester dans la même ville que son ex, tout en continuant d'habiter à quelques mètres de ses anciens beaux-parents, avec qui elle est ne s'entend plus du tout. Depuis l'an dernier, la chanteuse a pris la décision de quitter la Catalogne et visiblement, c'est ce qu'elle a fait ce dimanche 2 avril, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram. En publiant une photo de la ville de Barcelone, elle a adressé un message à ses fans pour leur faire part de sa décision. "Je m'étais installée à Barcelone pour offrir de la stabilité à mes enfants, la même stabilité que nous partons désormais chercher dans un autre coin du monde près de ma famille, de mes amis et de la mer", déclare l'ancienne compagne de Gerard Piqué.

Merci à tous ceux qui ont été là pour me remonter le moral, sécher mes larmes, m'inspirer et me faire grandir

Visiblement, c'est à Miami que Shakira devrait s'établir avec Milan et Sasha, comme de nombreux médias l'ont annoncé par le passé. "Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans la poursuite de leur bonheur. Merci à tous ceux qui ont surfé avec moi sur tellement de vagues à Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié dure plus longtemps que l'amour. Merci à tous ceux qui ont été là pour me remonter le moral, sécher mes larmes, m'inspirer et me faire grandir", poursuit-elle.