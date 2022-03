Diaporama Shane Warne est mort : l'ex de Liz Hurley foudroyé à 52 ans !

Elizabeth Hurley et son petit-ami Shane Warne assistent au lancement du Shane Warne Foundation's Ambassador Program au Club 23 in Melbourne, Australie

Elizabeth Hurley s'est rendue chez Selfridge a l'occasion de la soirée pour la lutte contre le cancer du sein a Londres. Shane Warne et son fils Jackson Warne etaient présents. Le 8 Octobre 2012

Elizabeth Hurley et Shane Warne en 2012

Elizabeth Hurley s'est rendue chez Selfridge a l'occasion de la soirée pour la lutte contre le cancer du sein a Londres. Shane Warne et son fils Jackson Warne etaient présents. Le 8 Octobre 2012

9 / 18

Liz Hurley et Shane Warne assistent la course hippique " Ascot Racecourse ". Shane fait des grimaces et l' idiot avec son verre. Le 27 Juillet 2013