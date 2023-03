Diaporama : Sharon Stone en larmes : l'actrice explique avoir perdu la moitié de sa fortune

Sharon Stone - Photocall de la soirée "50th Anniversary of the Vietnam War" à Los Angeles le 18 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA

Sharon Stone - Photocall de la soirée "50th Anniversary of the Vietnam War" à Los Angeles le 18 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA

Sharon Stone - Photocall de la soirée "50th Anniversary of the Vietnam War" à Los Angeles le 18 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA

Sharon Stone au photocall de la soirée "50th Anniversary of the Vietnam War" à Los Angeles, le 18 mars 2023. © BestImage, AGENCE

17 / 17