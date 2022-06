Diaporama : Shy'm torride en combi moulante et transparente : look osé pour son nouveau clip, les fans valident

1 / 19 Shy'm torride en combi moulante et transparente : look osé pour son nouveau clip, les fans valident

2 / 19 Shy'm - Photocall de la saison 9 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt © Denis Guignebourg/Bestimage





3 / 19 Shy'm (Tamara Marthe) au photocall de la série "Cannes confidential" lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes le 5 avril 2022. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage





4 / 19 Shy'm (Tamara Marthe) - Photocall lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes le 4 avril 2022. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage





5 / 19 Shy'm (sac Chanel) - Photocall de la cérémonie d'ouverture du Festival Series Mania à Lille, qui se tient du 26 août au 2 septembre. Le 26 août 2021

6 / 19 Shy'm (Tamara Marthe) au photocall de la série "Cannes confidential" lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes le 5 avril 2022. © Denis Guignebourg / Bestimage





7 / 19 Exclusif - Shy'm - Backstage - Enregistrement de l'émission "Les stars chantent pour le Sidaction - 40 ans de chansons de Céline Dion" au Palais des Sports à Paris. Le 16 mars 2022 © Cyril Moreau-Coadic Guirec / Bestimage À l'occasion de la 29e édition du Sidaction, sous la présidence de L.Renaud et de J.P.Gaultier, France 2 propose une grande émission événement au Dôme de Paris afin de parcourir en chansons les 40 ans de carrière de la plus grande voix francophone : Céline Dion. Le chanteur V.Niclo endossera, le temps d'un soir, le rôle de maître de cérémonie et accueillera sur scène plusieurs générations d'artistes pour chanter le répertoire de la star internationale dans des tableaux conçus et chorégraphiés spécialement pour l'émission. Tout au long de la soirée, les artistes interprèteront quelques-uns des plus grands succès de Céline Dion, tels que : Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras, S'il suffisait d'aimer, Encore un soir, All by myself, Parler à mon père, Ziggy - un garçon pas comme les autres, My heart will go on, On ne change pas, etc. Une grande soirée d'engagement pour l'association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.





9 / 19 Shy'm (Tamara Marthe) pour la série "Cannes Confidential" - Photocall lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes le 4 avril 2022. © Denis Guignebourg / Bestimage





10 / 19 Shy'm (Tamara Marthe) au photocall de la série "Cannes confidential" lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes le 5 avril 2022. © Denis Guignebourg / Bestimage





11 / 19 Exclusif - Shy'm - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer" au Palais des Congrès à Paris, diffusée le 23 décembre sur W9. L'association "Tout le monde contre le cancer" a le plaisir de vous inviter à son Gala de Noël annuel "Les Stars Relèvent Le Défi" le 6 décembre au Palais des Congrès ! L'objectif ? lever un maximum de fonds pour financer les actions de l'association. Au programme, plus de 30 artistes engagés, des chansons, des duos inédits, du rêve et de très belles surprises ! © Giancarlo Gorassini-Cyril Moreau / Bestimage





13 / 19 Shy'm lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage





14 / 19 Shy'm - Photocall de la cérémonie d'ouverture du Festival Series Mania à Lille, qui se tient du 26 août au 2 septembre. Le 26 août 2021

15 / 19 Exclusif - Shy'm - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage





16 / 19 Shy'm - Soirée pour la sortie de l'album "Back dans les Bacs" à la salle player one à Paris le 15 octobre 2019. 16 Artistes rendent hommage aux tubes des Annees 90/2000 © Christophe Aubert via Bestimage

17 / 19 Shy'm au photocall de la saison 10 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, France, le 4 septembre 2019. © Veeren/Bestimage





18 / 19 Exclusif - Shy'm - Enregistrement de l'émission TV "La Chanson Secrète 2", qui sera diffusée le 14 septembre sur TF1. Le 25 juin 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage