Diaporama : Sophie de Wessex, princesse scintillante : robe de star de cinéma, loin de la famille royale

Joan Williams - Le prince Edward, comte de Wessex, et Sophie, comtesse de Wessex, lors du spectacle annuel "Royal Variety Performance" au Royal Albert Hall à Londres. Le 1er décembre 2022 The Earl and Countess of Wessex meet Joan Williams, ex royal photographer and resident of the Royal Variety's care home, as they attend the Royal Variety Performance at the Royal Albert Hall in London. Picture date: Thursday December 1, 2022. © BestImage