Sophie de Wessex, princesse scintillante : robe de star de cinéma, loin de la famille royale

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent... ou plutôt scintillent, comme l'a fait Sophie de Wessex, ce jeudi 1er décembre ! Souvent reléguée à la seconde place, derrière la très populaire Kate Middleton, la femme du prince Edward a profité de l'absence de la princesse de Galles, partie pour Boston, pour briller à son tour dans une robe argentée de toute beauté qui a impressionné les autres invités et les photographes présents.

Au bras de son mari, le fils cadet de la reine Elizabeth II, celle qui a longtemps été considérée comme la belle-fille préférée de la souveraine avait en effet choisi une pièce signée Erdem, qui lui allait parfaitement et qu'elle avait accordée à une pochette Elie Saab. Pour un rendu magnifique ! Coiffée d'un chignon, la quinquagénaire a illuminé la soirée organisée au Royal Albert Hall, où le couple représentait la famille royale.

Il faut dire que, depuis quelques mois, tous les deux s'y consacrent entièrement : entrés dans les membres seniors du clan après le départ du prince Harry et de Meghan Markle, et après les ennuis judiciaires du prince Andrew, le couple assure à chaque sortie et réussit toujours à faire passer la famille royale avant tout. L'après-midi même, la comtesse, particulièrement active, s'était d'ailleurs rendue dans une toute autre tenue dans le sud de l'Angleterre pour participer à des célébrations dans une église !

Le couple avait également été remarqué lors des obsèques d'Elizabeth II : arrivés à Balmoral avec le prince William dès l'annonce de la mort de la souveraine, tous les deux étaient restés soudés pendant les cérémonies, montrant une véritable émotion et des larmes sincères. Bien plus discret que ses frères et soeur, le prince Edward, qui a également perdu son père en avril 2021, avait cependant tenu son rang auprès d'eux, défilant derrière le cercueil, le visage fermé.

Un sens du devoir et de la famille

Ce sens du devoir, le couple semble l'avoir transmis à ses enfants : très jeunes, Louise et James Mountbatten-Windsor (19 et presque 15 ans) ont notamment tenu à veiller leur grand-mère aux côtés de leurs cousins, tous bien plus âgés qu'eux, avant de se montrer parfaits durant les cérémonies.

Toute la famille devrait se retrouver dans quelques semaines pour fêter Noël à Sandringham tous ensemble. Un Noël où, pour la première fois depuis 30 ans, ils retrouveront même Sarah Ferguson : l'ex-femme du prince Andrew aurait été invitée par le roi Charles, pourtant en colère contre son cadet. Reste à savoir s'il l'intégrera aux cérémonies avec tous les autres membres de la famille ou s'il le laissera dans son coin...