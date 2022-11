Diaporama : Star Academy : Léa embrassée dans le cou par Marc Lavoine, elle s'exprime enfin

16 / 17

Nous retrouvons C.Chazal pour ce grand Échiquier consacré à l'excellence culturelle française, à cette fameuse exception qui confère à notre pays une place particulière dans le monde, grâce à sa tradition culturelle forte, son histoire, son patrimoine et cette richesse artistique qui s'exporte depuis toujours dans le monde entier. Pour décliner le beau thème de la culture, nous débuterons la soirée avec la bande originale du film "Le grand blond avec une chaussure noire" d'Y.Robert, que l'on doit à l'immense compositeur, V.Cosma et que R.Capuçon interprétera avec l'orchestre du grand Échiquier dirigé par N.Giraud et la violoniste, A.Gravoin. Ils nous accompagneront tout au long de l'émission. Nous évoquerons la culture, cette richesse qui est la nôtre avec les plus grands artistes, les représentants des grandes institutions culturelles et l'ancien Président de la République, N.Sarkozy qui nous partagera ses coups de coeur, ses découvertes, ses admirations, notamment en matière d'arts plastiques, de peinture et de littérature. Il les a rassemblé dans un ouvrage intitulé "Promenades". Toute la soirée, il sera accompagné d'artistes qui sont le meilleur reflet de notre grande diversité culturelle. Invitée exceptionnelle, C.Bruni sera aussi présente pour partager cette soirée de musique et de chansons. Carla, qui vient de fêter les 20 ans de son premier album, incarnation de l'élégance française, interprètera "Dolce Francia" en italien, preuve qu'elle est pétrie de deux cultures, une chanson tirée bien sûr du célèbre titre de C.Trenet. Le temps d'une soirée, Le grand échiquier devient la plus grande salle de spectacles de France.