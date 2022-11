Star Academy : Léa embrassée dans le cou par Marc Lavoine, elle s'exprime enfin

La Star Academy, c'est bientôt fini. Le 26 novembre prochain, les quatre demi-finalistes que sont Enola, Anisha, Léa et Louis vivront leurs derniers instants au château de Dammarie-les-Lys avant une finale très attendue en direct dès 22 heures ce 26 novembre. En attendant que cet ultime rendez-vous ait lieu, les élèves se préparent et analysent les détails de leurs dernières prestations pour éviter de refaire les mêmes erreurs et mettre toutes les chances de leur côté pour remporter l'aventure.

Louis a chanté Respire encore au côté de Clara Luciani, Anisha a eu droit à un duo avec Claudio Capéo et Enola avec Patrick Bruel. Léa n'était pas en reste puisque le caractère fort de cette saison a eu l'honneur de partager une chanson avec Marc Lavoine sur le titre J'ai tout oublié, qu'il chante d'ordinaire avec Christina Marocco. Les caméras ont filmé les deux artistes à quelques secondes du début du show. Et si Léa est apparue divine dans une robe blanche, ce n'est pas ce détail ni même ses performances vocales qu'une partie du public a visiblement décidé de retenir.

Petit bisou, grande (et fausse) polémique

Léa devait normalement s'installer sur une grande balançoire blanche et débuter la chanson à quelques mètres au-dessus du sol, mais le dispositif a malheureusement cédé. Seul un côté s'est actionné, rendant le support totalement instable et obligeant la chanteuse à se remettre sur ses pieds. Affectée par ce problème, Léa a eu l'impression de vivre "la honte de sa vie". Avant de se lancer dans l'interprétation, Marc Lavoine, voyant son malaise, a furtivement embrassé Léa dans le cou. Si ce geste a fait naître un grand sourire sur le visage de la jeune Léa, les téléspectateurs, eux, ne se sont pas gênés pour critiquer l'attitude de l'ex-mari de Line Papin. Il n'en a pas fallu plus pour que toute la Toile s'enflamme et fasse de Marc Lavoine la cible de tous. Mais l'artiste a pu compter sur le soutien de nombreux défenseurs, outrés par les commentaires très virulents écrits à son égard : "Je comprends que le bisou de Marc Lavoine vous ait inquiété pour Léa mais Léa vient clairement de dire dans le live que c'était un amour et qu'il était gentil avec elle donc elle était pas du tout déstabilisée contrairement à ce que vous disiez."

S'il y a bien une personne qui peut évoquer cette situation, c'est Léa, principale concernée. La jeune femme, restée discrète sur le faux scandale, s'est enfin exprimée après plusieurs jours de silence. Auprès de Télé Loisirs, elle a tenu à prendre la défense de Marc Lavoine : "Je l'ai très bien vécu parce que Marc Lavoine est bienveillant. Pendant les répétitions, il m'a énormément rassurée. Il s'est comporté comme un papa avec moi. J'ai adoré chanter à ses côtés et je retiens mon évolution." Fin de polémique.