Diaporama Stéphane Bern sévère avec Meghan Markle : nouveaux tacles mais il jure avoir de la "compassion"...

Le manoir de 14 millions de dollars de Harry et Meghan à Montecito, en Californie, a été mis en location pour 700 $ de l'heure sur le site web Giggster. Le site web propose la maison du duc et de la duchesse comme toile de fond pour des séances photo ou en tant que plateau de tournage. Il peut accueillir une équipe de 15 personnes et dispose d'un parking de 50 places. Disponible à la location pour un minimum de 10 heures, pas de tabac, pas d'animaux, pas de cuisine, pas d'alcool autorisé et les "tournages pour adultes" sont interdits. Giggster est un site web qui répertorie les maisons à travers les États-Unis qui sont disponibles à la location à l'heure pour des tournages de films et de photographies.