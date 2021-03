Stéphane Bern sévère avec Meghan Markle : nouveaux tacles mais il jure avoir de la "compassion"...

La semaine dernière, Stéphane Bern avait été particulièrement odieux avec Meghan Markle. Au lendemain de l'interview de la duchesse avec Oprah Winfrey, il n'avait pas hésité à l'estamper de "petite fille riche", balayant au passage ses accusations sérieuses de racisme à l'égard de la famille royale. Dans une nouvelle interview au magazine Gala, à l'occasion de la diffusion d'un épisode de Secrets d'Histoire (France 2) le 15 mars 2021, l'expert a mis (un peu) d'eau dans son vin.

"Avant on comprenait la nuance, maintenant, les vérités s'opposent. On peut lancer des accusations de racisme, d'islamophobie, et immédiatement, vous êtes cloués au pilori. C'est ce que je regrette. J'ai beaucoup de compassion pour ce que ressentent Harry et Meghan, mais j'ai encore plus de compassion pour les familles des morts de la Covid", a estimé Stéphane Bern.

En éternel passionné de têtes couronnées, il assure avoir rencontré la reine "plusieurs fois" avec des "peuples différents issus d'Afrique". "Je n'ai pas eu le sentiment qu'elle soit raciste. Mais je reste un peu à l'écart de cela, on a que des coups à prendre. Après, Meghan ne parle pas de la reine mais de personnes travaillant au sein du palais, c'est différent", rectifie-t-il.

Malgré ses nuances, Stéphane Bern estime toujours avoir du mal à croire aux propos de Meghan Markle, qui raconte par exemple qu'elle a rencontré la reine Elizabeth à l'improviste, apprenant cinq minutes avant comment faire la révérence.

"J'ai du mal à comprendre quand elle dit qu'on ne lui a pas expliqué comment sortir d'une voiture ou croiser les gens. Ça s'observe et se travaille. En ce moment, je suis comédien, j'observe et j'apprends. Regardez, Kate Middleton qui est issue des supermarchés, elle a très bien réussi. Après, j'espère que Meghan sera heureuse dans sa vie", ajoute Stéphane Bern, qui semble bel et bien avoir choisi son clan.