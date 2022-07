Diaporama : Stranger Things : Ce célèbre "fils de" passé inaperçu dans la série !

Uma Thurman et son fils Levon Roan Thurman-Hawke - People au défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Dior" à Paris. Le 20 janvier 2020 © Olivier Borde / Bestimage

Maya Hawke - L'équipe de la série "Stranger Things" intervient lors de la présentation de la nouvelle saison aux studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.

Maya Hawke, Cara Buono, Campbell Bower, Winona Ryder, Matthew Modine, Millie Bobby Brown, Brett Gelman, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Eduardo Franco, Sadie Sink, Joseph Quinn, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo, David Harbour, Priah Ferguson, Natalia Dyer et Joe Keery - Photocall de la quatrième saison de la série "Stranger Things" aux Studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.

Maya Hawke - Photocall de la 4 ème saison de la série "Stranger Things" aux Studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.

Exclusif - Maya Hawke, la fille d'U.Thurman et E.Hawke, aperçue à New York, le 4 mai 2022.

Tom Holland et Levon Thurman Hawke sur le tournage du film "The Crowded Room" à New York, le 9 mai 2022.