Diaporama The Voice All Stars 2021 : Un candidat métamorphosé révèle avoir perdu 75 kilos

1 / 14 The Voice All Stars 2021 : Un candidat métamorphosé révèle avoir perdu 75 kilos

2 / 14 Photo officielle de la saison All Stars de "The Voice"

3 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

4 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

5 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

6 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

7 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

8 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

9 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

10 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

11 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

12 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1

13 / 14 Yoann (ex-candidat de la saison 4 de "The Voice") révèle avoir perdu 75 kilos depuis sa dernière participation - "The Voice All Stars", TF1