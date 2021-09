The Voice All Stars 2021 : Un candidat métamorphosé révèle avoir perdu 75 kilos

Le saut dans le passé que propose The Voice All Stars est véritablement émouvant ! Pour la deuxième partie des auditions à l'aveugle diffusée ce 18 septembre, les cinq coachs ont encore une fois été bouleversés de retrouver d'anciens Talents. Zazie a notamment eu la surprise de découvrir sur scène Yoann Launay, qui avait intégré son équipe lors de la saison 4 en 2014. À l'époque, il avait bluffé le jury face à lui avec une prestation du titre de Ces gens-là de Jacques Brel, faisant alors l'unanimité.

Pour son come-back, Yoann a prouvé qu'il n'avait rien perdu de ses atouts vocaux mais en revanche il s'est délesté d'un grand nombre de kilos ! En effet, le jeune homme aujourd'hui âgé de 32 ans est apparu complètement transformé au moment d'interpréter Allô maman bobo d'Alain Souchon. "Aujourd'hui, on prend la même personne, on retire 75 kilos, et je suis là. Je pense que les gens vont me reconnaître quand même, j'ai gardé les rouflaquettes (rires)", a-t-il confié en coulisses.

Une perte de poids impressionnante que n'ont pas manqué de féliciter les coachs. "Tu es métamorphosé mon Yoann, chapeau !", lui a par exemple adressé Zazie. "J'ai l'impression que ça a peu changé ton timbre", a-t-elle également constaté.

Pour rappel, Yoann Launay a été éliminé lors des quarts de finale de sa saison de The Voice. Il a par la suite enchaîné les concerts avec son groupe Charivari mais surtout, il a eu la chance de rejoindre la troupe de l'opéra rock Le Rouge et Noir. Un spectacle co-écrit par... Zazie. "On est allé en Chine l'année dernière, on y a fait une tournée, c'était exceptionnel", a-t-il confié auprès de Nikos Aliagas toujours très marqué par cette belle expérience.

En repassant les auditions à l'aveugle, Yoann n'avait qu'une idée en tête : retrouver sa coach Zazie, sa "dame de coeur" comme il l'a surnomme. Un voeu exaucé puisque la chanteuse est la seule à s'être retournée pour lui, comme un signe du destin.