Diaporama The Voice suspendue aux Pays-Bas : énorme scandale après des accusations d'agressions sexuelles

1 / 12 The Voice suspendue aux Pays-Bas : énorme scandale après des accusations d'agressions sexuelles

2 / 12 Logo de "The Voice", TF1

3 / 12 Ali B, rappeur et coach de "The Voice of Holland", accusé d'agression sexuelle sur une candidate

4 / 12 Jeroen Rietbergen, Linda de Mol - Première du film "April, May and June" au DeLamar Theater à Amsterdam. Le 16 décembre 2019

5 / 12 Ali B, rappeur et coach de "The Voice of Holland", accusé d'agression sexuelle sur une candidate

6 / 12 John de Mol, créateur du télé-crochet "The Voice of Holland"

7 / 12 Jeroen Rietbergen, Linda de Mol - Première du film "April, May and June" au DeLamar Theater à Amsterdam. Le 16 décembre 2019

8 / 12 Ali B, rappeur et coach de "The Voice of Holland", accusé d'agression sexuelle sur une candidate

9 / 12 John de Mol, créateur du télé-crochet "The Voice of Holland"

10 / 12 Ali B, rappeur et coach de "The Voice of Holland", accusé d'agression sexuelle sur une candidate

11 / 12 Ali B, rappeur et coach de "The Voice of Holland", accusé d'agression sexuelle sur une candidate