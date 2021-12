Diaporama Un acteur de la série "NCIS : Los Angeles" arrêté pour complicité d'homicide

Trois hommes ont été arrêtés en relation avec la mort du mannequin Christy Giles et de son amie Hilda Marcela Cabrales Arzola. Parmi eux, figure un acteur de la série NCIS.

Christy Giles et une amie prénommée Hilda ont été droguées et enlevées. Chrisy est morte et Hilda est dans un état critique.