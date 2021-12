Diaporama Valérie Damidot, Sandra Sisley et Karima Charni au concours du pull le plus moche de Noël

Valérie Damidot, Sandra Sisley et Karima Charni au concours du pull le plus moche de Noël

Sandra Sisley, Valérie Damidot et sa fille Roxanne - Concours du pull kitsch de Noël au Gypsi Motel à Paris.

guest, Sandra Sisley, Valérie Damidot et sa fille Roxanne - Concours du pull kitsch de Noël au Gypsi Motel à Paris le 14 décembre 2021.

guest, Sandra Sisley, Valérie Damidot et sa fille Roxanne - Concours du pull kitsch de Noël au Gypsi Motel à Paris le 14 décembre 2021.

Valérie Damidot et sa fille Roxane se font tatouer leurs chiens sur le bras.

8 / 20

Valérie Damidot et sa fille Roxane, Sandra Sisley, Loic Gilles et Leslie Benaroch au Gypsi Motel pour le concours du pull le plus kitsch.