Valérie Damidot, Sandra Sisley et Karima Charni au concours du pull le plus moche de Noël

La folie des pulls moches de Noël a envahi l'Europe, il y a quelques années, en partance des Etats-Unis. Le 14 décembre au Gypsi Motel, à Paris, la fièvre du kitsch était à son paroxysme. Dans cet établissement qui lie art de vivre et art de la table, et où l'on trouve un restaurant, un barbershop, un karaoké et un coin où acheter des vêtements, de nombreuses stars se sont donné rendez-vous pour une soirée alliant rire, mode et partage.

Un avant-goût des fêtes de fin d'année que Valérie Damidot a publié sur son compte Instagram. L'animatrice et décoratrice était accompagnée de sa fille Roxane, illustratrice, et a retrouvé des amis comme Sandra Sisley, la journaliste mode Leslie Benaroch ou encore le chanteur et journaliste Loïc Gilles. Cette joyeuse bande a bien voulu faire office de jury pour choisir le pull le plus laid et le plus kitsch de la soirée.

"Ici tu peux manger, danser, te faire tatouer, acheter des fringues et choisir des pulls de Noël moches", a résumé celle qui présente Mon plus beau Noël en duo avec le chef Juan Arbelaez sur TFX. D'ailleurs, Valérie Damidot a profité de la soirée pour se faire tatouer le bras avec sa fille.

Entre les tables, un défilé s'est improvisé sous l'oeil des jurés, hilares, qui ont ensuite noté chaque candidat. On a pu voir un pull de Noël aux couleurs des magasins Lidl, un autre inspiré de la célèbre bande dessinée Où est Charlie ? ou encore un autre, montrant un renne espiègle, pour rester dans le thème. Loïc Gilles, lui, portait fièrement un sweatshirt rouge sur lequel on pouvait lire "J'peux pas, j'ai Noël !".

Même Valérie Damidot a joué le jeu à fond, puisqu'elle arborait un superbe pull avec une tête de chaton portant un bonnet de Noël. L'animatrice Karima Charni était également de la fête mais elle a choisi de se mettre sur son 31. Elle portait un crop top en cuir aux épaulettes bouffantes et un pantalon noir évasé. Tous les candidats ont pris des photos avec les membres du jury. Un moment de convivialité avant de passer en 2022 !