Karima Charni harcelée : six mois de dépression, 11 kilos en moins... ses souvenirs douloureux

Pourtant, la jolie brune de 35 ans a bien évoqué cette douloureuse période de sa vie lors d'une interview accordée à Évelyne Thomas sur Non Stop People. "Vous êtes allée faire de la radio en 2013 pour l'émission Lovin'Fun sur Fun Radio, jusqu'en 2015", a d'abord rappelé Évelyne Thomas, révélant que son invitée était passée par six mois de dépression. "J'étais la seule fille dans une équipe d'hommes, le mouvement MeToo n'existait pas, et j'ai subi beaucoup d'attaques sur le fait d'être une femme et d'être musulmane", a alors raconté Karima Charni. "Quelques-uns ont essayé de me protéger mais ils n'avaient pas les armes, ils avaient peur pour leur CDI, leur travail. Ça a été dur, intense... On faisait des photos d'équipe avec la bande, et je devais me battre pour que des mains ne finissent pas sur ma poitrine ou sur mes fesses, on en était là."

Karima Charni a beau avoir tenté de prévenir sa hiérarchie, elle a continué, faute de preuves, de subir les mauvais comportements de ses collègues. "Jusqu'au jour où on m'insulte. J'ai craqué juste avant le direct et je n'ai pas pris l'antenne. J'ai craqué, j'ai pleuré et j'ai dit stop", s'est-elle souvenue. Karima lâche alors l'antenne à la radio et s'engouffre dans la dépression. Résultat, "en trois semaines, j'ai perdu approximativement 11 kilos. Je faisais de la télé en même temps et ma styliste et ma maquilleuse se battaient pour cacher ma perte de poids à l'antenne. Je n'avais que la peau sur les os clairement et donc on camouflait."

Karima Charni a bien heureusement fini par surmonter cette épreuve grâce à ses proches, mais aussi à sa détermination à vivre de sa passion. C'est ainsi qu'elle décroche sa place en 2018 sur la matinale de LCI pour présenter la chronique culture.