Diaporama : Vicky Krieps, "l'âme soeur" de Gaspard Ulliel : tenue spéciale et bijoux de luxe pour les Trois Mousquetaires

1 / 20 Vicky Krieps, "l'âme soeur" de Gaspard Ulliel : tenue spéciale et bijoux de luxe pour les Trois Mousquetaires

Actrice du film "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan", Vicky Krieps était présente à l'avant-première organisée aux Invalides

La belle comédienne de 39 ans s'est démarquée grâce à son style qui contrastait avec celui de tous les autres (à l'exception de Lyna Khoudri, tout en blanc)

Vicky Krieps portait un chemisier façon costard noeud papillon sans la veste

Et une longue jupe à froufrous aux couleurs pastels qui contrastait avec la sévérité du haut de sa tenue

Un look loin d'être passé inaperçu

Mais digne du personnage de La reine qu'elle incarne dans le film de Martin Bourboulon

8 / 20 Vicky Krieps - Tapis rouge du film "She came to me" lors de la cérémonie d'ouverture du 73ème Festival International du Film de Berlin, La Berlinale. Le 16 février 2023 © BestImage, API / BESTIMAGE

9 / 20 Vicky Krieps au photocall de "Plus Que Jamais (more than ever)" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 21 mai 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

Vicky Krieps, Gaspard Ulliel - Press room lors de la soirée de clôture du 45ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. Le 14 septembre 2019

11 / 20 Vicky Krieps au photocall du déjeuner des nommés aux César 2022 au Fouquet's à Paris, France, le 6 février 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Info - Vicky Krieps, dernière compagne de G. Ulliel - Vicky Krieps au photocall du film Serre-moi fort (Cannes première) lors du 74ème festival international du film de Cannes le 16 juillet 2021

13 / 20 Vicky Krieps - Montée des marches du film "R.M.N." lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 21 mai 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

14 / 20 Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

15 / 20 Vicky Krieps - Montée des marches du film "R.M.N." lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 21 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

16 / 20 Vicky Krieps - Projection du film " Avec amour et acharnement " lors du festival " Rendez-vous with French Cinema " au Walter Reade Theater à New York. Le 3 mars 2022 © Future-Image / Puma Press / Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

17 / 20 Vicky Krieps au photocall de "Plus Que Jamais (more than ever)" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 21 mai 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

18 / 20 Vicky Krieps - 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 25 février 2022. © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

19 / 20 Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - People au Photocall du défilé Chanel Croisière "Paris-Séoul" au Dongdaemun Design Plaza de Séoul le 4 mai 2015 © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE