Vicky Krieps, "l'âme soeur" de Gaspard Ulliel : tenue spéciale et bijoux de luxe pour les Trois Mousquetaires

Pas de bébé pour Vicky Krieps (déjà maman de deux enfants) mais un heureux événement tout de même ! Dans la soirée de ce jeudi 30 mars, la comédienne de 39 ans était entourée d'une grande partie de sa famille de cinéma, celle avec qui elle a tourné le film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan de Martin Bourboulon, produit par Dimitri Rassam. Aux côtés de Vincent Cassel, François Civil, Pio Marmaï et Romain Duris notamment, Vicky Krieps s'est démarquée sur le tapis de l'avant-première exceptionnelle qui se tenait au coeur des Invalides.

Alors que la majorité du casting, dont l'envoûtante Eva Green, était vêtue de noir ou de couleurs sombres à l'exception de Lyna Khoudri, Vicky Krieps détonnait par la clarté, l'élégance et la frivolité de son look. Si le haut restait sobre, son chemisier blanc imitant le haut d'un costard noeud papillon sans la veste, la légèreté de sa jupe longue aux froufrous pastels qu'elle avait choisie contrastait avec la sévérité du reste. Un look signé Chanel, complété avec des bijoux Chanel Joaillerie(un bracelet et un choker "Bouton de Camélia" en or blanc 18K et diamants) inoubliable que la soirée en elle-même.

L'événement était plus qu'attendu et à la hauteur des attentes de tous. C'est à cheval que les quatre acteurs principaux ont débarqué après un appel de l'animatrice de la soirée Ophélie Meunier. Un casting aussi grandiose que les invités présents dont Charlotte Casiraghi en total look Chanel, venue encourager son mari Dimitri Rassam sous les yeux de sa belle-mère Carole Bouquet. Autre duo remarqué, Sophie Marceau et son fils Vincent Zulawski avec qui elle ne s'affiche que très rarement. Autre couple, celui d'Élodie Fontan et Philippe Lacheau, toujours aussi amoureux, qui a sans doute rappelé les bons souvenirs qu'elle a vécus avec Gaspard Ulliel à Vicky Krieps.

Une histoire "d'âme soeur"

Il y a un peu plus d'un an, Vicky Krieps était tristement mise en lumière après la mort brutale de Gaspard Ulliel. Si elle n'était a priori pas avec le comédien lorsque son accident de ski mortel est survenu, selon Gaëlle Pietri, ex du défunt acteur et mère de son fils Orso, Vicky Krieps a bel et bien partagé un bout de sa vie avec lui. Elle s'était d'ailleurs confiée plus en détails sur le fond de leur relation débutée en pleine pandémie : "Gaspard était comme moi un fou de nature, on faisait de très longues marches ensemble pendant cette quarantaine. (...) On était un peu comme des âmes soeurs, on n'entrait pas dans des boîtes préfabriquées, on était au-delà. On avait une façon de voir la vie plus complexe. On ne peut pas toujours expliquer les choses, mais on peut les vivre." Et c'est exactement ce qu'elle a fait avec lui.

Gaëlle Pietri couche sa douleur sur le papier

Le 19 avril prochain, Gaëlle Pietri publiera Le temps de te dire adieu, "lettre poignante d'une implacable honnêteté sur le chagrin le plus indicible et la rédemption" ont fait savoir les éditions Grasset dans leur communiqué. Dans cet ouvrage qui s'annonce d'ores et déjà très poignant l'ex-compagne de Gaspard Ulliel s'adresse à l'homme qu'elle a tant aimé, emporté brutalement alors qu'ils venaient de fêter les 6 ans de leur fils Orso. "Quand le malheur nous prend pour cible, il faut parvenir à se souvenir qu'on a goûté à la douce, à l'ineffable joie. Tu resteras mon plus beau voyage, abordé sans guide, les yeux fermés. Ta présence et ton absence convergent dans mon coeur. Je sais désormais que je pourrai toujours te trouver en moi. Ceci est à nous", écrit notamment Gaëlle Piétri, dans l'extrait dévoilé par les éditions Grasset.