Vicky Krieps : Rares confidences de "l'âme soeur de Gaspard Ulliel" sur ses enfants

Abordant la place de la femme et la vision que peut en avoir la société, l'actrice a notamment parlé de la vision que les gens ont eue d'elle après la naissance de sa fille. "J'ai eu mon premier enfant à 27 ans et dès lors, on m'a sortie d'une case pour une autre : je n'étais plus qu'une maman, chose contre quoi je m'insurgeais, en y réfléchissant souvent". Une question qui la taraude d'ailleurs, puisqu'elle a été confrontée une nouvelle fois au problème avec son fils.

"Une institutrice, à l'école de mon fils en Allemagne, m'a un jour reproché de travailler, de penser à ma carrière avant tout, avant de finir par me dire que les enfants devenaient toxicomanes... Des réflexions que je croyais d'un autre temps", s'est-elle souvenue, révoltée. Deux enfants qu'elle protège notamment de la vision qu'Internet peut leur donner d'eux-mêmes : "C'est un leurre dangereux, surtout pour les jeunes filles. Les réseaux sociaux sont leur corset, ce qui déforme l'image qu'elles ont d'elles-mêmes".

Et c'est d'ailleurs pour ses deux bambins qu'elle s'efforce de garder la tête sur les épaules. Comme elle l'a récemment confié dans Le Monde, elle évite désormais les hôtels en tournage et loue un appartement pour "rester ancrée aux gens" qui vivent loin de son monde. Et leur offrir une véritable stabilité : "Je redoute d'avoir une vie trop peu stable pour moi et mes deux enfants", explique-t-elle.

Aujourd'hui, Vicky Krieps vit sans se soucier du regard des autres et l'assume : elle ne "correspond pas aux images de papier glacé, et c'est très bien ainsi". "Mon métier, c'est de jouer la comédie", assène-t-elle. "Et si ça ne marche plus, je trouverais autre chose". Mais on la rassure, cela marche toujours très bien : après sa magnifique performance avec son "âme soeur" Gaspard Ulliel dans Plus que jamais d'Emile Atef, elle a obtenu le Prix de la meilleure interprétation Un certain regard au Festival de Cannes et est attendue dans Les 3 Mousquetaires, avec François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï ou encore Vincent Cassel.