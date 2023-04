Diaporama : VIDEO - Veronika Loubry apparaît avec son compagnon Gérard : face à la maladie, ils se battent ensemble

1 / 21 VIDEO - Veronika Loubry apparaît avec son compagnon Gérard : face à la maladie, ils se battent ensemble

Veronika Loubry pose avec son compagnon Gérard Kadoche sur Instagram le 1er août 2021.

Veronika Loubry a indiqué que son compagnon souffrait d'un cancer il y a quelques jours

Un combat contre la maladie qu'ils ont décidé de mener à deux

Veronika a d'ailleurs adressé un beau clin d'oeil à son amoureux sur Instagram, lui rappelant à quel point elle l'aimait

Et surtout qu'elle n'était pas près de le lâcher dans cette bataille difficile : "Ensemble, nous sommes plus forts" a-t-elle rappelé

Veronika ne se laisse pas le choix : c'est main dans la main avec son homme qu'elle gagnera le combat

