VIDEO - Veronika Loubry apparaît avec son compagnon Gérard : face à la maladie, ils se battent ensemble

C'était un jour comme un autre qui avait débuté pour Veronika Loubry et son compagnon, l'homme d'affaires Gérard Kadoche. Ce dernier s'était rendu au laboratoire pour effectuer une prise de sang afin de vérifier son taux de cholestérol. Le résultat est loin d'avoir été celui attendu puisque comme l'annonçait l'influenceuse de 54 ans sur son compte Instagram, il s'est finalement avéré que Gérard Kadoche souffrait d'un cancer : "Ça nous est tombé dessus. Il était en pleine forme." Ce secret, le couple l'a gardé pour lui au départ, révélant traverser "une épreuve difficile" nécessitant des retrouvailles en famille pour expliquer la raison de son silence sur les réseaux sociaux.

Veronika Loubry a fini par livrer sa vérité : "Mes instamis, afin d'éviter toute confusion, je vais me battre au côté de mon amoureux, mon socle, mon roc, mon lion, mon double qui lui, va se battre pour combattre la maladie. Pour lui, je serai forte." Désormais, cette bataille face au cancer, ils la mènent à deux avec tous les soutiens qu'ils peuvent prendre sur leur passage. Ce samedi 15 avril, Veronika Loubry a d'ailleurs reposté une vidéo d'eux datant du mois d'octobre, sur laquelle les tourtereaux apparaissent plus soudés que jamais, à l'image de ce qu'ils représentent aujourd'hui.

"Je t'aime tellement. Plus forts ensemble" écrit Veronika dans sa story Instagram (voir notre diaporama.) Quoiqu'il en soit, malgré les coups durs et les baisses de moral, la maman de Thylane et Ayrton Blondeau n'est pas près de lâcher son amoureux qui compte plus que jamais sur elle : "J'ai voulu tout lâcher, tout abandonner... Il m'a dit 'si tu fais ça, c'est moi qui ne vais pas être content'. Il me donne la force et le courage... Alors parfois je vais craquer. Tout à l'heure, j'étais dans ma forêt, j'ai hurlé de douleur. Et après, pour lui, parce qu'il veut me voir avec le sourire, je vais être avec lui. Il y aura des moments durs, mais il va se battre mon homme ! Et dans dix ans ans, il sera là !"