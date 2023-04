Veronika Loubry en pleine épreuve difficile, elle fait le ménage dans son entourage : "Bye bye les gratteurs !"

La vie ne l'épargne pas, ces derniers temps. Veronika Loubry traverse une épreuve difficile puisque l'homme de sa vie, Gérard Kadoche, se bat actuellement contre une maladie dont elle préfère taire le nom. Le dimanche 9 avril 2023, jour de la fête de Pâques, l'influenceuse et créatrice a pris la parole sur les réseaux sociaux, alors qu'elle rentrait tout juste d'un moment de détente passé entre amis à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. C'est justement pour parler d'amitié que la maman de Thylane Blondeau a souhaité déballer ce qu'elle avait sur le coeur.

Depuis qu'elle tient la main de son compagnon, en plein combat, Veronika Loubry constate un changement d'attitude chez certaines personnes. "Quand on traverse des périodes différentes, moins faciles, on dit qu'on voit où sont ses amis. Je peux vous dire que je suis comblée de voir mes vrais amis, a-t-elle expliqué dans une vidéo partagée sur Instagram. C'est là aussi où je vois toutes celles qui venaient gratter des stories, par condition, et qui ne donnaient plus de nouvelles après. Je suis tellement contente d'avoir fait le tri. C'est une vraie leçon de vie et ça fait un bien fou."

Je vais me battre au côté de mon amoureux

Veronika Loubry est heureusement entourée d'un très gros noyau d'amis, et n'a nul besoin de personnes peu fiables en ces temps difficiles. "Les gratteurs se retrouvent ensemble, assure-t-elle. Et ben voilà, aurevoir, merci, ciao, bye bye ne revient pas dans ma life. Ca fait du bien de se débarrasser de ces gens qui polluent." C'est à la fin du mois de mars, en larmes, qu'elle avait annoncé qu'elle devait prendre un peu de recul afin de se rapprocher des siens. Face à l'inquiétude générale, Veronika Loubry avait fini par révéler que c'était Gérard Kadoche, son compagnon depuis sept ans, qui était victime d'un mal dont on ignore l'origine. "Je vais me battre au côté de mon amoureux, mon socle, mon roc, mon lion, mon double qui lui, va se battre pour combattre la maladie, expliquait-elle. Pour lui, je serai forte."