"Tellement fière" : Thylane Blondeau réalise l'un de ses plus grands rêves, sa mère Veronika Loubry aux anges

Ben toujours à ses côtés

"Fière", "Trop mignonne", ou bien "La meilleure", peut-on également lire dans les commentaires, alors que certains saluent aussi sa superbe silhouette et ses formes avantageuses, bien loin du physique plus mince de certaines de ses collègues. Et s'il n'a pas commenté, son petit ami Ben était à ses côtés lors de cette grande semaine italienne et devait être très fier de la voir s'épanouir sur les podiums.

Il faut dire que ces derniers mois, la carrière de la jeune fille monte en flèche : avant ce défilé à Milan, elle avait été invitée à la Fashion Week Parisienne. Et en décembre dernier, sa mère avait annoncé sa participation à un grand événement : pendant la coupe du monde de football, une femme de chaque pays avait été choisie pour défiler lors d'un grand événement organisé au Qatar. Et le visage de la France avait été (dignement) représenté par Thylane Blondeau... Une véritable fierté !