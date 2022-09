Diaporama : William et Harry réconciliés ? Des signes de paix évidents entre les "frères ennemis" dévoilés...

William et Harry réconciliés ? Des signes de paix évidents entre les "frères ennemis" dévoilés...

Le prince William, prince de Galles et Le prince Harry, duc de Sussex - Funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembnre 2022.

Le prince William, prince de Galles, et le prince Harry, duc de Sussex - Cérémonie funèbre en la Chapelle Saint-Georges pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Windsor, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Joe Giddens/PA/Bestimage

Le prince Harry, duc de Sussex, Zara Phillips (Zara Tindall), Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) et la princesse Beatrice d'York - Veillée des petits-enfants de la reine Elizabeth II au Westminster Hall à Londres, Royaume Uni, le 17 septembre 2022.

Le prince William, prince de Galles et le prince Harry, duc de Sussex - Veillée des petits-enfants de la reine Elizabeth II au Westminster Hall à Londres, Royaume Uni, le 17 septembre 2022.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.