Diaporama Yannick Agnel : Quel est son quotidien depuis que l'affaire a éclaté ?

Yannick Agnel et Valérie Nicalas - Les obsèques de Camille Muffat en l'église Saint Jean-Baptiste-Le Voeu à Nice.

Yannick Agnel - Célébrités lors du deuxième combat professionnel "La conquête" entre le français T. Yoka et l'américain J. Rice au Zénith de Paris, France, le 14 octobre 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

Exclusif - Yannick Agnel - Backstage et cocktail lors du troisième round de "La Conquête" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

Yannick Agnel - Journée Paris 2024 sur la place de La Concorde à Paris le 23 juin 2019. La Concorde s'est transformée le temps d'une journée pour devenir un magnifique parc sportif urbain au coeur de Paris et inviter petits et grands, en famille, entre amis, à partager des moments inoubliables au contact des plus grands athlètes. © Cyril Moreau/Bestimage