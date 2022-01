Yannick Agnel : Quel est son quotidien depuis que l'affaire a éclaté ?

C'est une affaire qui risque de faire couler encore beaucoup d'encre... Le 9 décembre dernier, l'ancien nageur Yannick Agnel a été interpellé dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans". L'ancien champion olympique de 29 ans est accusé d'avoir entretenu une relation avec la fille de son ancien entraîneur, Naome Horter, alors âgée de 13 ans, quand lui en avait 24. Des faits qui remontent à 2016 et qui auraient commencé lors d'un Nouvel An.

Entendu par la justice, Yannick Agnel a fini par reconnaître la matérialité des faits, mais il conteste néanmoins l'idée d'une contrainte de sa part. Lâché de toutes parts par ses collaborateurs, l'ancienne star de la natation a été la cible de mots durs de la part de ses anciens coéquipiers en équipe de France. Depuis sa sortie de garde à vue, ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire et selon les informations de Paris Match, il "vit terré dans son appartement parisien, lâché par ses employeurs, France Info et France Télévisions".

Son roman annulé, il continue d'écrire

Une affaire qui a complètement bouleversée les plans de Yannick Agnel, qui s'apprêtait d'ailleurs à sortir un gros projet, comme nous l'apprend Paris Match, mais tout est tombé à l'eau. La maison d'édition Arthaud a décidé d'annuler la parution de son roman Les racines du soleil, qui était prévue ce mois-ci. Face à cette situation et pour "noyer l'angoisse", l'ancien champion a décidé de reprendre l'écriture.

En attente de la suite de l'enquête judiciaire qui se poursuit, Yannick Agnel vit donc cloîtré chez lui. Dans cette affaire, le natif de Nîmes risque jusqu'à 20 ans de prison.

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

