Yannick Agnel mis en examen et libéré de garde à vue : le nageur a reconnu "une forme de proximité"

L'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel a été mis en examen pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans" et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé samedi le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) à l'AFP. Le placement en détention provisoire, sollicité par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du parquet, n'a pas été ordonné par le juge des libertés et de la détention, a précisé la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

L'ancien sportif de 29 ans, reconverti dans l'e-sport et consultant dans divers médias, a quitté le tribunal de Mulhouse vers 19Hh50, accompagné de quelques proches, sans faire de déclarations. Le JDD précise dans son édition de ce dimanche 12 décembre que Yannick Agnel "a reconnu une certaine forme de proximité avec la plaignante mais a nié toute notion d'acte sexuel".

La procureure de la République de Mulhouse avait précisé jeudi à l'AFP qu'une plainte avait été déposée l'été dernier pour des faits remontant "à peu près à 2016". Selon L'Equipe, "l'enquête ferait suite à une plainte d'une nageuse qui s'entraînait avec Agnel à Mulhouse entre 2014 et 2016". "Plusieurs nageurs ou anciens nageurs ont été auditionnés ces dernières semaines", avait ajouté le quotidien sportif.

Ce week-end, on apprenait également que la ministre des Sports Roxana Maracineanu, elle-même passée par le club mulhousien lorsqu'elle était nageuse, connaissait personnellement la supposé victime. La ministre a déclaré à l'AFP : "C'est une instruction qui suit son cours et doit suivre son cours, la plainte de la jeune fille est entre les mains de la justice et elle doit aller au bout (...) C'est un sujet très important pour moi au niveau national, c'est un combat qu'on porte au niveau européen et international (...) que la parole puisse se libérer (...) c'est essentiel pour que d'autres enfants n'aient plus à subir ça (...) Je connais personnellement la personne qui a déposé plainte, vous imaginez bien que cela me touche particulièrement".

Double champion olympique en 2012, Yannick Agnel avait ensuite tenté une expérience aux Etats-Unis, avant de rentrer en France et de prendre une licence au Mulhouse Olympic Natation (MON) en septembre 2014. Il s'y est entraîné durant deux ans sous la houlette de Lionel Horter, jusqu'aux JO-2016.

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.