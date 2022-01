Yannick Agnel accusé de viol sur mineure : nouveaux éléments sur sa relation avec la jeune fille

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

La cellule investigation de Radio France vient tout juste de publier de nouveaux éléments concernant la mise en examen de Yannick Agnel, accusé de viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. On en apprend plus sur les circonstances des faits qui lui sont reprochés.

Cela fait désormais un mois que Yannick Agnel a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. Des accusations très lourdes contre l'ancien prodige de la natation française. Double médaillé d'or olympique, l'ancien sportif de 29 ans est au coeur d'un scandale qui pourrait bien lui coûter très cher puisque les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves. Lâché par ses principaux partenaires, le natif de Nîmes a depuis reconnu la relation entretenue en 2016 avec la fille aînée de son entraîneur de l'époque, Lionel Horter. Tout commence par un "baiser" le 31 décembre De nouvelles informations sur ce dossier très sensible viennent de nous être fournies par la cellule investigation de Radio France. D'après leurs journalistes, tout aurait démarré entre Yannick Agnel et la jeune fille, âgée de 13 ans à l'époque, par un "baiser" le soir du 31 décembre 2015 au domicile de l'ancien nageur, du côté de Mulhouse, où il s'entraînait alors. Au-delà de cette relation interdite par la loi française, puisque l'ancien athlète avait 24 ans au moment des faits, la cellule d'investigation a cherché à savoir si d'autres personnes étaient au courant de ce qui se passait entre eux. Selon leurs informations, un ancien salarié du club serait "tombé des nues" en apprenant cette histoire. À l'inverse, une nageuse s'entraînant à Mulhouse également avait "eu des doutes" à l'époque, à force de voir la jeune fille se rendre régulièrement dans la chambre de Yannick Agnel. La fille de Lionel Horter aurait informé une autre nageuse en 2017 de l'existence de cette relation entre elle et l'ancien nageur et l'information a circulé par la suite au sein du club. "Les nageurs étaient peut-être au courant mais l'information n'est pas remontée jusqu'à Lionel et Marjorie Horter qui font partie de l'encadrement", assure l'un des avocats de la jeune fille, Thomas Wetterer, à Radio France. Yannick serait sage d'accepter cette conciliation, car ils ont un dossier sur lui et sa nièce Enfin, lors du départ de Yannick Agnel du club de natation de Mulhouse en 2016, des litiges sont survenus, principalement d'ordre financier. Selon un ancien cadre du club interrogé par la cellule enquête de Radio France, au printemps 2019, le frère de Lionel Horter, Franck, président du club, a envoyé une lettre de conciliation pour régler ce problème. Il aurait alors dit que "Yannick serait sage d'accepter cette conciliation, car ils ont un dossier sur lui et sa nièce". Pour les faits qui lui sont reprochés, Yannick Agnel risque gros puisque le viol sur mineure de moins de 15 ans est puni de vint ans de réclusion criminelle. Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Retrouvez l'article sur Yannick Agnel en intégralité sur le site de France Inter.