Yannick Agnel accusé de viol sur une mineure de 13 ans : il reconnaît leur relation

Coup de tonnerre sur le monde de la natation. Considéré comme l'un des nageurs les plus doués de sa génération, Yannick Agnel pourrait bien passer les prochaines années de sa vie derrière les barreaux. Double champion olympique, le jeune homme de 29 ans qui a pris sa retraite sportive très jeune est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineure pour des faits qui remontent à 2016 lorsqu'il s'entraînait au club de Mulhouse. La plaignante est une jeune nageuse de 13 ans, Naome Horter, fille de son entraîneur d'alors Lionel Horter, qui s'est entraînée avec lui à l'époque.

Sur les coups de 11 heures ce matin, la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, s'est exprimée sur cette affaire pour répondre aux questions des journalistes et les mots sont forts. Selon elle, l'ancienne star de la natation "reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés". Yannick Agnel confirme donc qu'il s'est bien passé quelque chose entre la jeune fille et lui au moment des faits, mais il y a un élément sur lequel son discours diffère. "Il précise qu'il n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte", précise la procureure.

Quand on a dix ans de différence d'âge il est évident que c'est une véritable contrainte, bien sûr

S'il est reconnu coupable par la justice française, l'ancien sportif risque gros. Pour ce genre de faits, commis sur une mineure de moins de quinze ans, la peine peut aller jusqu'à vingt ans de prison. Il est accusé d'agression sexuelle et de viol dans cette affaire. La procureure de la République explique ce second chef d'accusation : "Si les faits son constitutifs de viol c'est parce que vous n'ignorez pas qu'il existe une différence d'âge très importante entre les 13 ans de la victime et les 24 ans de Yannick Agnel (...) Quand on a dix ans de différence d'âge il est évident que c'est une véritable contrainte, bien sûr".

S'il n'a pas tout de suite reconnu les faits, Yannick Agnel a fini par céder et raconter la relation qu'il a entretenu avec la jeune nageuse. "Les chefs de mise en examen c'est sur toute l'année 2016. Cela s'est aussi produit en Thaïlande, à Rio, et à Tenerife je crois. Ce qui tend à penser qu'il y a eu plusieurs faits. Tous les faits se sont déroulés sur l'année 2016", relate la procureure de la République.

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.