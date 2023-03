Diaporama : Yannick Noah mordu sauvagement à l'épaule par une mystérieuse inconnue !

1 / 13 Yannick Noah mordu sauvagement à l'épaule par une mystérieuse inconnue !

2 / 13 Yannick Noah partage une photo avec une inconnue sur Instagram Exclusif - Yannick Noah - Soirée de la 6ème édition du cocktail "A Claudine" au profit de l'association "RoseUp" au restaurant "Mon Paris!" à Paris. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, © Christophe Clovis / Bestimage

3 / 13 Le chanteur et ancien tennisman aime bien partager des moments de vie avec ses fans sur les réseaux sociaux

4 / 13 Véritable globe-trotter, Yannick Noah parcours le monde pour voyager ou retrouver ses proches Joalukas Noah, Yannick Noah et le président français Emmanuel Macron - Le président français Emmanuel Macron et Yannick Noah au village Noah pour un débat avec la société civile et un concert, Yaoundé, Cameroun, le 26 juillet 2022. Emmanuel Macron effectue une tournée africaine de trois jours au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage

5 / 13 Père de 5 enfants, il a vécu plusieurs histoires d'amour importantes dans sa vie, dont la dernière avec la productrice Isabelle Camus, mais depuis, difficile de savoir s'il est en couple Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah lors ds vacances en Jamaïque © Instagram, Yannick Noah

6 / 13 Le 28 février, il a partagé un selfie de lui avec une jolie brune, qui fait semblant de lui mordre l'épaule. Difficile de connaître l'identité de la jeune femme, qui semble très proche de Yannick Noah Yannick Noah et une amie © Instagram, Yannick Noah

7 / 13 Une photo plutôt marrante dévoilée par le chanteur, qui continue de s'éclater et de faire ce qui lui plaît !

8 / 13 Exclusif - Joakim Noah et sa femme Lais Ribeiro quittent la soirée Chanel à Miami, le 4 novembre 2022. Assis sur un banc, le basketteur de 37 ans a été pris d'un fou rire avec ses amis. Au cours de la soirée, sa soeur, J.Noah a défilé. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

9 / 13 Exclusif - Joalukas Noah avec son père Yannick Noah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

10 / 13

11 / 13 Joalukas Noah et son père Yannick Noah. © Instagram

12 / 13 Exclusif - Jean-Claude Camus (boit à la bouteille), Yannick Noah et sa fille Jenaye lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE