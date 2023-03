Yannick Noah mordu sauvagement à l'épaule par une mystérieuse inconnue !

Yannick Noah est du genre à avoir la bougeotte et on ne sait jamais trop où il sera d'un jour à l'autre. Heureusement, l'ancien tennisman de 62 ans est un homme moderne et qui a parfaitement su prendre le virage des réseaux sociaux. Suivi par plus de 110 000 abonnés sur Instagram, le père de cinq enfants se montre très actif et il aime bien partager des moments de vie avec ses fans. En 2022, il a eu de quoi alimenter sa story, puisqu'on l'a notamment vu partir en Jamaïque avec ses enfants pour des vacances mémorables sur cette île paradisiaque.

Quelques mois plus tard, celui qui est parti vivre au Cameroun, sur la terre de ses ancêtres était au Brésil, pour le mariage de son fils aîné, Joakim. Un superbe moment où tout le clan Noah était réuni pour célébrer l'amour entre l'ancien basketteur et le mannequin star, Lais Ribeiro. S'il n'est pas dans son village en Afrique à couler des jours heureux, Yannick Noah peut également se rendre en France et plus précisément à Paris, où sa fille Eleejah et son cadet Joalukas vivent à l'année. Il n'hésite d'ailleurs pas à se faire des petites soirées avec eux, que ce soit pour faire la fête ou simplement pour partager un bon repas.

Un selfie à deux avec une jolie brune

L'ancien vainqueur de Roland Garros est un homme qui plaît aux femmes, plus besoin de le préciser et il a eu plusieurs histoires qui ont compté dans sa vie. Marié à deux reprises, il a également vécu une belle romance avec la productrice Isabelle Camus, mais depuis plusieurs années, il se montre très discret et on ne sait pas s'il est encore un coeur à prendre. Difficile de savoir s'il nous a donné un indice, mais le 28 février dernier, il a publié une selfie dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), sur laquelle on peut le voir tout sourire tandis qu'une mystérieuse inconnue est en train de lui mordre l'épaule. Difficile de savoir de qui il s'agit, mais le duo semble passer du bon temps sous les cocotiers.

Une petite photo plutôt marrante dévoilée par Yannick Noah, qui continue de s'éclater et de faire ce qui lui plaît !