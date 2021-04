Diaporama Yves Montand : Son fils Valentin papa et marié, Benjamin Castaldi vend la mèche

Yves Montand : Son fils Valentin papa et marié, Benjamin Castaldi vend la mèche

Carole Amiel et son fils Valentin Montand (Livi) - Générale du spectacle "Ivo Livi ou Le destin d'Yves Montand" au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris, France. © Coadic Guirec/Bestimage

Benjamin Castaldi et son grand-père Yves Montand à Paris en 90.

4 / 30

Exclusif - Benjamin Castaldi - Dernière de l'émission "C que du Kif" en direct sur C8 et présentée par Cyril Hanouna avec distribution de cadeaux dans la rue et prise de parole de Jean.Roch le 18 juin 2020. © Jack Tribeca / Bestimage