"Ken humain" : Photos choc de sa 55e opération de chirurgie esthétique

"50 opérations jusque-là, et plus à venir", a écrit Rodrigo Alves en légende d'une photo publiée sur Instagram le 4 février. Le "Ken humain" de 33 ans a tenu promesse et subi, en Turquie, sa 55e intervention, des lipusuccions suivies d'un lipofilling.

"Je suis allé dans un spa à Istanbul pendant dix jours et m'y suis fait aspirer trois litres de graisse, réinjectés dans mon postérieur", a confié Rodrigo Alves au Daily Mail, photos à l'appui. Le jeune Brésilien ne s'est pas arrêté là. Il a également bénéficié d'injections de cellules de sa propre graisse et de plaquettes de son propre sang (le fameux "vampire facelift") dans le visage. Ces opérations et procédures lui ont coûté 30 000 livres, plus de 35 000 euros.

"La plupart des gens essaient de changer et de s'améliorer, c'est ce que je fais aussi, mais un cran au-dessus. Je suis différent, désormais, mon corps est en adéquation avec mon âme", avait confié Rodrigo lors d'une interview télévisée sur le plateau de l'émission This Morning, diffusée sur la chaîne ITV au Royaume-Uni. Au Daily Mail, il révèle : "Certains s'interrogent sur ma santé mentale, mais je vais bien. Je ne suis pas né beau. J'ai souffert de body shaming et de discrimination quand j'étais ado, mais j'ai la chance d'avoir pu faire quelque chose".