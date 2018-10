"Une famille formidable" s'arrête : Un comédien lance un appel !

TF1 a annoncé samedi 27 octobre 2018 l'arrêt de la série Une famille formidable lors d'une coupure pub de Danse avec les stars 9. La 15e saison, qui sera diffusée avant les fêtes de fin d'année et qui comportera six épisodes, sera donc la dernière.

Lors d'une interview donnée à Télé Loisirs lundi 29 octobre 2018, l'acteur Alexandre Thibault (49 ans, fils de Jean-Marc Thibault, qui campait le rôle du gendre Julien Viguier) n'a pas caché sa déception même s'il comprend les raisons personnelles qui ont poussé Bernard Le Coq (68 ans, interprète de Jacques Beaumont) à tourner la page d'Une famille formidable, suivi par Anny Duperey. "Je suis triste, évidemment, parce que cela représente 26 ans de vie, déclare-t-il. Une famille formidable, ce n'est pas un tournage comme un autre. Il y avait un côté troupe et famille, qui se voyait à l'écran. C'est compliqué de savoir que tout s'arrête. (...) C'est une année difficile."

Et le comédien de lancer un appel dans la foulée : "Il a été question à une époque de faire un spin-off, axé sur les jeunes, si je peux encore me mettre dans cette catégorie. Je pensais, et je le pense encore, qu'il y avait d'autres histoires à raconter avec les autres personnages. On a beaucoup parlé ces dernières années de la retraite, des seniors, de la maladie, du deuil... Je pense qu'une partie du public a envie de quelque chose de plus jeune. Peut-être qu'un jour, ça se fera."

Pour rappel, Bernard Le Coq avait expliqué qu'après la mort du créateur de la série Joël Santoni, dont il était très proche, il ne se voyait plus poursuivre l'intrigue : "C'est une décision que je prends avec beaucoup d'émotion. J'ai adoré ce personnage, mais sous la houlette de Joël Santoni. (...) Il faut savoir donner à cette belle aventure une belle fin. Pardon, mais moi je ne peux plus continuer. C'était un frère, c'est une perte terrible. Je ne peux pas me remettre de ça en me disant que l'on va faire une espèce de suite ou d'ersatz de quelque chose qui était à lui."

De son côté, sa partenaire et complice Anny Duperey (71 ans), qui joue sa femme Catherine Beaumont, a expliqué qu'elle ne se voyait pas continuer sans lui. C'est donc tout naturellement qu'elle a annoncé à son tour à la production son désir de ne pas poursuivre l'aventure.