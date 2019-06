Adele : Invitée surexcitée au dernier show des Spice Girls

Pour leur dernier soir, les Spice Girls ont joué la carte de l'émotion en faisant monter sur scène leurs mamans et leurs enfants : Geri Halliwell (Ginger Spice) est la maman de Bluebell Madonna (née en 2006 de son histoire passée avec Sacha Gervasi) et de Montague George Hector, né en 2017 de son mariage avec Christian Horner, Mel C (Sporty Spice) est la maman de Scarlet (née en 2009 de sa relation passée avec Thomas Starr), Emma Bunton (Baby Spice) est la mère de Beau Lee (né en 2007) et de Tate Lee (né en 2001, tous deux issus de sa relation avec Jade Jones) et, enfin, Mel B (Scary Spice) est la maman de Phoenix Chi (née en 1999 de son mariage terminé avec Jimmy Gulzar), Angel Iris (née en 2007 de sa très courte histoire avec Eddie Murphy) et de Madison (née en 2001 de son mariage passé avec Stephen Belafonte).

Au cours de cette soirée, les chanteuses ont fait reprendre à la foule quelques extraits de Someone Like You d'Adele et Geri a pris la parole pour s'excuser d'avoir quitté le groupe à l'époque. "Je suis désolée. Je suis désolée d'être partie. J'étais vraiment idiote. Je veux juste dire que ça fait du bien d'être de retour avec les filles que j'aime", a-t-elle déclaré.

Les Spice Girls ont prouvé que leur immense popularité était toujours intacte en Angleterre, en réussissant l'exploit de se produire 13 fois dans des stades, réunissant pas moins de 700 000 spectateurs. Une tournée dont Jess Glynne assurait la première partie, très festive et marquée par des valeurs répétées en vidéo à chaque concert : tolérance, amour, respect et bien évidemment girl power. Les chanteuses devraient se produire l'an prochain en Australie à en croire la presse outre-Manche, mais les dates n'ont pas encore été annoncées.

Thomas Montet