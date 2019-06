Adele : Son impressionnante perte de poids depuis son divorce

Adele semble profiter à fond de sa nouvelle vie de célibataire. L'immense chanteuse de 31 ans est apparue très affinée lors d'un concert des Spice Girls, le 16 juin 2019, à Londres. Alors qu'elle posait avec toutes les stars du groupe, ses fans ont remarqué que son visage était très aminci et sa ligne bien marquée par un joli pantalon taille haute à fleurs. Selon les informations du Sun, Adele suivrait un cours intensif de Pilates avec sa grande amie, l'actrice britannique Ayda Field, compagne de Robbie Williams.

"Adele profite de la vie et sait que c'est sa priorité pour le moment, ça, et s'occuper de son fils Angelo. Elle adore faire du sport et son nouveau régime marche vraiment bien pour elle. C'est un bonus pour elle d'avoir perdu du poids. Ses amis sont heureux qu'elle se lâche. Elle a trouvé un nouveau mode de vie", a confié une source proche de la chanteuse au Sun. La mère de famille semble avoir trouvé un nouveau souffle après avoir divorcé d'avec Simon Konecki, avec qui elle était en couple depuis plus de sept ans, en avril 2019.

Ensemble, ils ont accueilli un adorable petit garçon, Angelo, en 2012. Adele, qui avait rencontré cet entrepreneur humanitaire en 2011 et l'avait épousé en secret en 2016, a récemment déclaré qu'elle et son ex-mari s'étaient engagés à élever leur fils de 6 ans ensemble "avec amour".