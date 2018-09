Adeline Blondieau : Elle vend la robe de son mariage avec Johnny Hallyday

Adeline Blondieau, qui reste très discrète quant à ce qu'elle peut penser de toutes les polémiques entourant son ancien époux Johnny Hallyday depuis sa mort et la révélation de son testament, refait parler d'elle : plusieurs de ses affaires personnelles liées à son mariage avec le chanteur sont en vente.

Les collectionneurs sont conviés à l'hôtel Drouot pour participer à une vente aux enchères sur le thème de la chanson française et internationale. Sur le site de la maison en charge de la vente, on peut découvrir plusieurs pièces. Il y a par exemple la robe de mariée en dentelle blanche signée Gérard Pipart de la maison Nina Ricci, imaginée sur le thème Autant en emporte le vent, qu'Adeline Blondieau portait lors de son mariage avec Johnny Hallyday en 1990. Le prix est estimé entre 12 000 et 15 000 euros. On retrouve aussi un tailleur corail porté par l'actrice de 47 ans lors de la cérémonie civile, composé d'une minijupe et d'une veste croisée à épaulettes et boutons blancs. L'ensemble provient d'une boutique du 16e arrondissement de Paris et est estimé entre 1 000 et 1 200 euros. Parmi la longue liste d'effets, on retrouve également un faire-part de la cérémonie de mariage ou le carton d'invitation à déjeuner.

"Quand Johnny est mort, j'ai été submergée par une tristesse bien plus grande que je ne m'y attendais. La mort change notre regard sur le passé. Elle nous pousse à pardonner, à tourner une page, à ne garder que le meilleur. Pour faire mon deuil, je me suis replongée dans l'histoire passionnelle, de presque 10 ans, que nous avions vécue. J'ai pris le temps de comprendre qui était l'homme que j'avais épousé. J'ai partagé certains souvenirs avec ceux qui l'ont connu. Cela m'a permis de comprendre ce que je voulais garder de notre histoire. Tout ce qui concerne Johnny, l'idole, tout ce qui faisait de nous des "personnages" et non des personnes, je le mets aujourd'hui à disposition de son public. Je ne garde de l'homme que j'ai aimé, il y a plus de 20 ans, que l'intime", a commenté Adeline Blondieau dans un document associé à la vente.

Les fans pourront aussi tenter d'acquérir des blousons en cuir, une montre Cartier, un portrait du couple, un vélo, un bracelet en cuir, un bandana... On ignore si la veuve du rockeur, Laeticia Hallyday, qui prépare son retour en France pour promouvoir l'ultime album de son mari, a eu son mot à dire sur cette vente.

